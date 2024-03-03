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Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество Проблема интеграции детей-мигрантов, которых в российских школах благодаря миграционной политике Москвы с каждым годом становится все больше, проявляется достаточно остро.

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