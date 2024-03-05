Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Ирина52 Проституция - это секс за деньги. Скорее это подходит к бракам по расчету и брачному договору. А это свободные отношения. У них есть и плюсы, и минусы, как и в браке.

Ирина52 Тогда и мужчины - проститутки, причем поголовно. Включая гуляющих налево от жены...но почему-то считающих женщин своим имуществом, которым владеют единолично. Нет уж, господа самцы. Не хотите нормальную семью - общайтесь с женщинами на их условиях. Женщина без мужчины проживет, и даже детей,если надо, вырастит. А вот мужчина без женщины - вряд ли...