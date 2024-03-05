Еще совсем недавно мужчины представляли гостевой брак настоящим раем на земле. По крайней мере, так оно выглядело «со стороны самца», в обязанности которого, по их мнению, входило приезжать в чистую квартиру по выходным, подъедать половину холодильника, и вытирать конечности о занавески.
Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин
Комментарии
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Ирина52
Проституция - это секс за деньги. Скорее это подходит к бракам по расчету и брачному договору. А это свободные отношения. У них есть и плюсы, и минусы, как и в браке.
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5 час.
Ирина52
Тогда и мужчины - проститутки, причем поголовно. Включая гуляющих налево от жены...но почему-то считающих женщин своим имуществом, которым владеют единолично. Нет уж, господа самцы. Не хотите нормальную семью - общайтесь с женщинами на их условиях. Женщина без мужчины проживет, и даже детей,если надо, вырастит. А вот мужчина без женщины - вряд ли...
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5 час.
Ирина Котова
Еще умный Чехов сказал, врач, между прочим, чтобы сохранить любовь, нужно жить под разными крышами, замечательно просто!
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3 мин.
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