Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Котова
    Еще умный Чехов сказал, врач, между прочим, чтобы сохранить любовь, нужно жить под разными крышами, замечательно просто!Три причины, поче...
  • Ирина52
    Тогда и мужчины - проститутки, причем поголовно. Включая гуляющих налево от жены...но почему-то считающих женщин свои...Три причины, поче...
  • Ирина52
    Проституция - это секс за деньги. Скорее это подходит к бракам по расчету и брачному договору. А это свободные отноше...Три причины, поче...

Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Еще совсем недавно мужчины представляли гостевой брак настоящим раем на земле. По крайней мере, так оно выглядело «со стороны самца», в обязанности которого, по их мнению, входило приезжать в чистую квартиру по выходным, подъедать половину холодильника, и вытирать конечности о занавески.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Проституция - это секс за деньги. Скорее это подходит к бракам по расчету и брачному договору. А это свободные отношения. У них есть и плюсы, и минусы, как и в браке.
Ответить
5 час.
Ирина52
Тогда и мужчины - проститутки, причем поголовно. Включая гуляющих налево от жены...но почему-то считающих женщин своим имуществом, которым владеют единолично. Нет уж, господа  самцы. Не хотите нормальную семью - общайтесь с женщинами на их условиях. Женщина без мужчины проживет, и даже детей,если надо, вырастит. А вот мужчина без женщины - вряд ли...
Ответить
5 час.
Ирина Котова
Еще умный Чехов сказал, врач, между прочим, чтобы сохранить любовь, нужно жить под разными крышами, замечательно просто!
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх