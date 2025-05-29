«Винная карта России» перекраивает меню ресторанов и полки магазинов

В Москве подвели итоги дегустационного конкурса «Винная карта России», который накануне собрал в Абрау-Дюрсо – эногастрономической мекке страны – действующих шеф-сомелье топовых ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Краснодарского края.
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