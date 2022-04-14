Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Московской области

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы в Московской области

Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Старикову А.

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