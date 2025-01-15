В Латвии допустили криминальную версию гибели баскетболиста Тиммы

Выводы местных судмедэкспертов расходятся с российскими.фото: vk.com/khimkibasketСудмедэксперты в Латвии допустили криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил 14 января Telegram-канал Mash.
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