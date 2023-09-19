Зоолог решил изучить жизнь волков и 2 года жил в стае. Понял их обычаи, научился выть и спал в норах

ГА

Герман Арутюнов

Кроме этого грузина еще несколько человек в мире за последние 50 лет жили рядом с волками на правах члена стаи. И знаю не меньше. Некоторые даже написали книги. Животные, даже хищники, если видят, что от человека нет вреда, если после ряда своих проверок убеждаются в этом, то перестают видеть в человеке врага. А затем могут и привыкнуть.