Зоолог решил изучить жизнь волков и 2 года жил в стае. Понял их обычаи, научился выть и спал в норах
Стаи волков всегда держится обособлено. Однако лишь одному человеку в мире удалось стать частью этой стаи лесных хищников.
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Кроме этого грузина еще несколько человек в мире за последние 50 лет жили рядом с волками на правах члена стаи. И знаю не меньше. Некоторые даже написали книги. Животные, даже хищники, если видят, что от человека нет вреда, если после ряда своих проверок убеждаются в этом, то перестают видеть в человеке врага. А затем могут и привыкнуть.
Смелый человек, мало сказать.мужественный!!!И волки,очень умные животные, с большим интеллектом,поверили ему.
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