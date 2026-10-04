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Военное обозрение

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Виталий Гинзбург: идея, отчёт и работа большой машины

Виталий Гинзбург: идея, отчёт и работа большой машины

К 110-летию физика, предложившего советскому термоядерному проекту твёрдое топливо: история одной идеи и коллективного труда.

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