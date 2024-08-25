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Захарова уличила Байдена в выдумке «космических» показателей рабочих мест в США

Захарова уличила Байдена в выдумке «космических» показателей рабочих мест в США

800 тыс. рабочих мест, о создании которых заявляют президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, на самом деле выдумка американской администрации, заявила 25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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