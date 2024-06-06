СМИ: Американцы хотят проверить Байдена и Трампа на наркотики

Опрос, недавно проведенный в США, показал, что большинство американцев хотят, чтобы оба главных кандидата на пост президента США, Джо Байден и Дональд Трамп, сдали тест на наркотики, – сообщает в четверг, 6 июня, The Washington Times.
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