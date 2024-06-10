На Тюмень надвигается град и жара под 30 градусов

ТЮМЕНЬ, 10 июня, ФедералПресс. Начало недели обещает тюменцам непостоянную погоду. В понедельник жителей областной столицы и других частей региона поджидает штормовой ветер и град, однако позже ситуация изменится.
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