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Царьград

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Территория у Кирхи в Архангельске будет благоустроена: что известно

Территория у Кирхи в Архангельске будет благоустроена: что известно

В Архангельске будут благоустраивать территорию у Кирхи. Рассказываем, что известно.В Архангельске будет благоустроена территория у Кирхи, на эти работы власти города готовы потратить около 20 миллионов рублей.

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