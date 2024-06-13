Территория у Кирхи в Архангельске будет благоустроена: что известно

В Архангельске будут благоустраивать территорию у Кирхи. Рассказываем, что известно.В Архангельске будет благоустроена территория у Кирхи, на эти работы власти города готовы потратить около 20 миллионов рублей.
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