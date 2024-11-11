Российская гимнастка Диас резко отказалась сменить гражданство

Российская гимнастка Николь Римарачин Диас сообщила, что ей поступало предложение изменить спортивное гражданство и участвовать в соревнованиях за национальную сборную Перу, как передает Sport24 со ссылкой на Федерацию гимнастики России.
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