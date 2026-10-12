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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Команда позвала меня в боксы, но я проехал мимо въезда на пит-лейн. Беру на себя всю ответственность»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации с тактической ошибкой, допущенной на Гран-при Сингапура .

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