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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о России на Евро: «Могли бы претендовать минимум на выход из группы, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным»

«Сложно сказать, как на этом Евро смотрелась бы Россия. Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы.

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