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МОК не располагает информацией о причинах отказа в визах российским гимнасткам

МОК не располагает информацией о причинах отказа в визах российским гимнасткам

В МОК заявили, что не располагают информацией о причинах отказа в предоставлении виз трём российским гимнасткам для участия в чемпионате мира.

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