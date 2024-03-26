🪖 Крымские добровольцы усовершенствуют бронежилеты и другие военные изделия для бойцов СВО Мастера тюнинга машин сменили направление работы и сейчас ремонтируют технику для бойцов спецоперации.
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🪖 Крымские добровольцы усовершенствуют бронежилеты и другие военные изделия для бойцов СВО Мастера тюнинга машин сменили направление работы и сейчас ремонтируют технику для бойцов спецоперации.