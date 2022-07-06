Военное обозрение

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Президент Украины против предложения Генштаба ВСУ о запрете мужчинам на переезд внутри страны

Президент Украины против предложения Генштаба ВСУ о запрете мужчинам на переезд внутри страны

Генштаб ВСУ выступил с инициативой запретить на законодательном уровне мужчинам призывного возраста менять место жительства внутри страны без согласования с военкоматом.

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