Компания из Румынии заключила контракт на строительство двух блоков АЭС

Контракт о строительстве третьего и четвертого блоков АЭС в Чернаводэ подписали румынская компания Nuclearelectrica и консорциум компаний США, Канады и Италии на полях 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку, сообщает 16 ноября Министерство энергетики Румынии.