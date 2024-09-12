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Операция "Чибис": как Дениц пытался вызволить из плена подводного аса

Операция "Чибис": как Дениц пытался вызволить из плена подводного аса

12 сентября 1943-го немецкая подлодка получила сигнал начать операцию «Чибис». Целью миссии было освобождение из плена лучшего подводника Германии, содержавшегося в одном из лагерей военнопленных в Канаде.

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