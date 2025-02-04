Стали известны детали беспрецедентного соглашения между США и Сальвадором

Сальвадор будет принимать в свои тюрьмы осужденных преступников, депортированных с территории США, в обмен на плату за каждого заключенного, таково соглашение достигнутое между госсекретарем США Марко Рубио и президентом Сальвадора Нийибом Букеле, 4 февраля пишет аргентинская газета La Nacion на своем сайте.