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Экс-командующий силами НАТО Ставридис призвал открывать ответный огонь в случае атаки России на грузы с зерном в Черном море

Экс-командующий силами НАТО Ставридис призвал открывать ответный огонь в случае атаки России на грузы с зерном в Черном море

Экс-командующий силами Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис призвал открывать ответный огонь в случае атаки Российской Федерации на грузы с зерном в акватории Черного моря.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Танюша!Как здорово сказано!Респект!
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13 час.
Samarium
Этот мудак сам встанет к пулемету или к орудию??? Или будет, сидя в своей гнусной пиндосии, призывать к этому других ??? Сколько же законченных мразей в мире....
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10 час.
Алина Белова
Определённо,  дебил. Россия  предупредила об окончании сделки и о  судьбе любых  кораблей , идущих на Украину  и от неё.   И где  столько  дураков  набралось ?  В  НАТО   что, по конкурсу  специально  дураков  отбирают ?
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5 час.

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