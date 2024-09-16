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Голикова: стратегия по культуре включает госзаказ на качественный контент

Голикова: стратегия по культуре включает госзаказ на качественный контент

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что одним из основных направлений в рамках утверждённой Стратегии государственной культурной политики до 2030 года станет разработка госзаказа на качественный контент.

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