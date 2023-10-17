Названы автомобили, которые появятся в России до конца 2023 года

До конца года в России появится неколько автомобильных новинок от производителей из разных стран. В этом месяце запланирован старт продаж китайского седана Livan S6 Pro, российского пикапа Sollers ST6, и китайских кроссовера Haima 8S и компакт-вэна Haima 7X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии