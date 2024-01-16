Трепова* дала показания о причастности Попкова* к теракту в Петербурге

Известия/Павел Волков Дарья Трепова*, которую обвиняют в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, дала показания в зале суда, что следовала указаниям журналиста Романа Попкова*, объявленного в федеральный розыск.
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