10 съемочных площадок фильмов, которые существуют в реальном мире

Для воссоздания сцен фильма художники-декораторы все чаще обращаются к цифровым технологиям. Фоном съемок режиссерам служит зеленый или голубой экран, который впоследствии мастера по компьютерной графике трансформируют в необходимые пейзажи и интерьеры.