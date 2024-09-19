10 съемочных площадок фильмов, которые существуют в реальном мире

Для воссоздания сцен фильма художники-декораторы все чаще обращаются к цифровым технологиям. Фоном съемок режиссерам служит зеленый или голубой экран, который впоследствии мастера по компьютерной графике трансформируют в необходимые пейзажи и интерьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии