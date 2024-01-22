Лапорта о матче «Реал» – «Альмерия»: «Произошедшее на «Бернабеу» – позор. Судьи должны отреагировать на давление, которое оказывают на них весь сезон»

«То, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» – это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало на протяжении сезона.
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