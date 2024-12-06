Как родители, ведомые невежеством, вредят своим детям: от вейпов до отказа от прививок Ольга ВайленкоСовременные реалии заставляют задуматься: насколько осведомлены родители о здоровье своих детей? Не всегда поступки взрослых продиктованы заботой — зачастую они основаны на невежестве, которое приводит к трагедиям.