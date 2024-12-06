НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    "В Тбилиси замечены наемники ВСУ"... Лишнее подтверждение, что "небратьев" надо уничтожать и жыдовскую верхушку Усран...В Тбилиси замечен...
  • Валентин Щербаков
    На Украине нет власти, там нелегитимные отбросы общества, у кормушки сидят и стоят воры, коррупционеры, убийцы, марод...Украина готова к ...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Это мизерная индексация на сегодняшний день, цены побежали стремительно.Чтобы их догнать индексация должна быть 25%Рекордная индекса...

Как родители, ведомые невежеством, вредят своим детям: от вейпов до отказа от прививок

Как родители, ведомые невежеством, вредят своим детям: от вейпов до отказа от прививок

Как родители, ведомые невежеством, вредят своим детям: от вейпов до отказа от прививок Ольга ВайленкоСовременные реалии заставляют задуматься: насколько осведомлены родители о здоровье своих детей? Не всегда поступки взрослых продиктованы заботой — зачастую они основаны на невежестве, которое приводит к трагедиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх