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Греческий профессор Пателис считает Ленинград маяком для победы РФ на Украине

Греческий профессор Пателис считает Ленинград маяком для победы РФ на Украине

Профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил на круглом столе в Афинах, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, что освобождение блокадного Ленинграда стало символом будущей победы российской армии на Украине.

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