Профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис заявил на круглом столе в Афинах, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, что освобождение блокадного Ленинграда стало символом будущей победы российской армии на Украине.
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