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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Ренном», только у двух игроков ниже. За прошлые два матча ему ставили 4 и 5

Вратарь Матвей Сафонов, пропустивший гол с пенальти, получил 5 из 10.  Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 7, Маркиньос – 6, Пачо – 6, Бералдо – 3, Невеш – 7, Заир-Эмери – 5, Руис – 4, Дембеле – 6, Барколя – 8, Ли – 7.

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