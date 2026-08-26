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Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский

Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский

Зеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьёзную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа .

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