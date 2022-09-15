Россия из-за санкций не может оплатить взносы во Всемирную продовольственную программу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг, 15 сентября, заявил, что санкции Запада не позволяют России безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, – сообщают СМИ.
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