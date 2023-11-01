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Израиль vs Палестина... а "болеть" то особенно-то не за кого...

Израиль vs Палестина... а "болеть" то особенно-то не за кого...

Сегодня мы коротко затронем очень важную тему в контексте конфликта между Израилем и Палестиной. Эта тема касается оценки происходящего.

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Комментарии
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Кошмар
Вот ты ципсошник и есть.  К тому же неграмотный. И не меряй других по себе. Если ты готов предать Родину из выгоды (сиюминутной), то это не значит, что другие тоже будут предавать.  Пшёл нахер, кретин безмозглый. Философ из тебя, как из говна пуля.😀
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1 д.
Кошмар
Потому что им это выгодно, сохранить себя. А не потому что они высокоморальны.😀
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1 д.
Я
Яна
Поддерживаю. Закон природы..
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1 д.

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