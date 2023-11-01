Израиль vs Палестина... а "болеть" то особенно-то не за кого...

Кошмар

Вот ты ципсошник и есть. К тому же неграмотный. И не меряй других по себе. Если ты готов предать Родину из выгоды (сиюминутной), то это не значит, что другие тоже будут предавать. Пшёл нахер, кретин безмозглый. Философ из тебя, как из говна пуля.😀