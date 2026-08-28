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ФедералПресс

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Украинские беспилотники нанесли удар по Белгородчине: дрон поразил микроавтобус в селе Грузское

Украинские беспилотники нанесли удар по Белгородчине: дрон поразил микроавтобус в селе Грузское

БЕЛГОРОД, 28 июля, ФедералПресс. В селе Грузское Борисовского округа беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус местного предприятия, в результате чего два человека погибли.

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