Байден самоизолируется после положительного теста на Covid-19. Что это значит для выборов?

Байден уходит. Пока что на самоизоляцию. Президент США Джо Байден вчера показал положительный результат на Covid-19, что сорвало ключевое мероприятие предвыборной кампании, призванное заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей в критический момент выборов.