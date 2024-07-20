Байден самоизолируется после положительного теста на Covid-19. Что это значит для выборов?

Байден уходит. Пока что на самоизоляцию. Президент США Джо Байден вчера показал положительный результат на Covid-19, что сорвало ключевое мероприятие предвыборной кампании, призванное заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей в критический момент выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии