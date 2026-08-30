Потратил на ремонт «немца» почти 200 тысяч за полгода: отзыв владельца 5-летней BMW 3-й серии с пробегом 70 000 км

Владелец: Глеб ФилипповПрофессия: ФотографВозраст: 34 годаСтаж вождения: 15 лет Автомобиль: BMW 3 SeriesЦена на момент покупки: 3 800 000 р.
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