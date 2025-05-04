В аэропорту Хабаровска полицейские жестко обошлись с пассажиром в наручниках

В аэропорту Хабаровска произошел тревожный инцидент с участием сотрудников транспортной полиции. В феврале этого года 40-летний мужчина, летевший рейсом Хабаровск–Екатеринбург–Санкт-Петербург, был снят с борта за нарушение порядка.