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Несекретные материалы

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«Украинская государственность?» И речи быть не может!

«Украинская государственность?» И речи быть не может!

Среди ряда важных заявлений, сделанных на днях президентом России Владимиром Путиным относительно конфликта на Украине, прозвучало, в частности и такое: «Россия не против сохранения украинской государственности».

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