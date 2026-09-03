Сумасшедшая интрига!4 сентября в третьем туре Лиги 1 в Париже сойдутся «ПСЖ» и «Монако». Для наших болельщиков этот матч будет особенно интересен из-за противостояния двух российских футболистов — вратаря парижан Матвея Сафонова и полузащитника монегасков Александра Головина.
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