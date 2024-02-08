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Европа пытается переиграть Трампа: Идёт подготовка к трансатлантической войне

Европа пытается переиграть Трампа: Идёт подготовка к трансатлантической войне

Евросоюз задумался, как ответит на торговые тарифы в случае победы Дональда Трампа на выборах.Экс-лидер США, кандидат в американские президент Дональд Трамп ещё не выиграл выборы, а уже наводит страх на весь Европейский союз.

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