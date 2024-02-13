Деньги на ветер: 10 распространённых ошибок, из-за которых средства по уходу за кожей не работают

В арсенале большинства из нас имеется огромное количество средств по уходу. На полке в ванной стройными рядами стоят всевозможные баночки, тюбики… Некоторые из них привели нас в восторг своей эффективностью, а некоторые вызвали лишь вздохи разочарования.
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