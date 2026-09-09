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«Сегодня я просто сын»: Киркоров со слезами открыл пятитонный мемориал родителям на Троекуровском кладбище

«Сегодня я просто сын»: Киркоров со слезами открыл пятитонный мемориал родителям на Троекуровском кладбище

Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище Филипп Киркоров в присутствии звёздных коллег и своих детей торжественно открыл семейный мемориал на Троекуровском кладбище.

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