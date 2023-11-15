МОК не рекомендует национальным комитетам принимать участие в Играх дружбы

Странам лучше отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России в 2024 году, заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
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