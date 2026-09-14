❗Опасные нарушения обнаружили в популярных БАДах «Эвалар». Часть продукции потребовали убрать из продажи.
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Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Нет там никаких нарушений - эвалар уже во всех своих ресурсах написал что это враньё - обычные в крупном бизнесе проделки крнкурентов.