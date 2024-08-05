Обвал на фондовых рынках вызвал резкий рост курса иены

Утро понедельника на мировых фондовых биржах оказалось окрашено в ярко красные тона. Слабые экономические данные по США усилили опасения по поводу спада в экономике, что вызвало на прошлой неделе продажи рискованных активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)