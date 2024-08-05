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Новости экономики России

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Обвал на фондовых рынках вызвал резкий рост курса иены

Обвал на фондовых рынках вызвал резкий рост курса иены

Утро понедельника на мировых фондовых биржах оказалось окрашено в ярко красные тона. Слабые экономические данные по США усилили опасения по поводу спада в экономике, что вызвало на прошлой неделе продажи рискованных активов.

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