Главаря "Азова"* Прокопенко заочно приговорили к 24 годам

ТАСС/Ukrainian Interior Ministry Press Office via AP Суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил главаря националистического формирования "Азов"* Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы.
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