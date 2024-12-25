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  • Александр Жигилий
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Главаря "Азова"* Прокопенко заочно приговорили к 24 годам

Главаря "Азова"* Прокопенко заочно приговорили к 24 годам

ТАСС/Ukrainian Interior Ministry Press Office via AP Суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил главаря националистического формирования "Азов"* Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Жаль будет если грохнут!
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