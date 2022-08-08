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«Вулверхэмптон» купил Гедеша у «Валенсии» и отдал Коуди в аренду «Эвертону»

«Вулверхэмптон» купил Гедеша у «Валенсии» и отдал Коуди в аренду «Эвертону»

«Вулверхэмптон» купил нападающего «Валенсии» Гонсалу Гедеша. 25-летний португалец подписал с клубом АПЛ контракт до лета 2027 года.

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