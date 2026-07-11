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34-летний Макеев перешел в «Горняк-УГМК». Контракт с фармом «Автомобилиста» – односторонний

Бывший нападающий «Витязя», « Автомобилиста » и «Авангарда» Алексей Макеев заключил контракт с клубом « Горняк-УГМК » из Olimpbet ВХЛ.

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