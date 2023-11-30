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Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ

Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем проблемы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и двусторонние отношения между Москвой и Белградом.

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