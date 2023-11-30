Лавров обсудил с Дадичем проблемы ОБСЕ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем проблемы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и двусторонние отношения между Москвой и Белградом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии