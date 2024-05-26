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Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

«Романтика в семейной жизни - это геморрой, который желательно минимизировать!» "Устанешь постоянно устраивать цирк для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)" Из комментариев под постом о том, куда у жен пропадает либидо в браке Есть такой сексистский мужской анекдот: «Состоялся Всемирный женский конгресс.

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