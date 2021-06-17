В Краснодарском крае мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
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